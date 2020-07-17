Корпорация Microsoft уже давно грозится автоматизировать процесс создания информационных материалов, исключив из него человека. Если верить Reuters, процесс вытеснения уже начался, поскольку в этом месяце Microsoft сократила штат на тысячу человек. Среди них оказались не только ответственные за наполнение новостной ленты MSN, но и специалисты серверного направления Azure.

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Источник изображения: Reuters

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Для 144-тысячного коллектива Microsoft это не самая большая потеря, но важна сама тенденция проникновения автоматизации в те сферы деятельности человека, где ещё недавно представители творческих профессий чувствовали себя достаточно комфортно. Системы искусственного интеллекта теперь будут всё чаще использоваться для формирования новостных материалов.