Intel рассчитывает подружить процессоры Alder Lake с Android
Из объявлений на сайте Intel в разделе вакансий иногда можно почерпнуть немало интересной информации о будущих продуктах. Например, новая позиция в индийском подразделении процессорного гиганта связана с разработкой программного обеспечения для встроенной графики процессоров поколения Alder Lake. Эта графика уже должна относиться к архитектуре Intel Xe, масштабируемой от самых экономичных устройств до суперкомпьютеров.
реклама
реклама
Охват программных платформ впечатляет – помимо Windows и Linux упоминается Google Android. Структурная принадлежность вакансии к подразделению IOTG дополнительно подтверждает, что процессоры семейства Alder Lake будут предлагаться и в исполнении для очень экономичных устройств. Возможно, об интеграции Alder Lake в смартфоны говорить преждевременно, но планшеты, промышленные ПК и телекоммуникационное оборудование их наверняка примерят.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила