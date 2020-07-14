Из объявлений на сайте Intel в разделе вакансий иногда можно почерпнуть немало интересной информации о будущих продуктах. Например, новая позиция в индийском подразделении процессорного гиганта связана с разработкой программного обеспечения для встроенной графики процессоров поколения Alder Lake. Эта графика уже должна относиться к архитектуре Intel Xe, масштабируемой от самых экономичных устройств до суперкомпьютеров.

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Источник изображения: Intel

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Охват программных платформ впечатляет – помимо Windows и Linux упоминается Google Android. Структурная принадлежность вакансии к подразделению IOTG дополнительно подтверждает, что процессоры семейства Alder Lake будут предлагаться и в исполнении для очень экономичных устройств. Возможно, об интеграции Alder Lake в смартфоны говорить преждевременно, но планшеты, промышленные ПК и телекоммуникационное оборудование их наверняка примерят.