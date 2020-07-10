Образец Intel Rocket Lake с частотой 3.5 ГГц продемонстрировал наличие 6 ядер и 12 потоков
В корпоративном секторе, если верить утренней новости, процессоры Rocket Lake-S с шестью ядрами и двенадцатью потоками приживутся в серии Core i5. Эту информацию косвенно подтверждает новая запись в базе данных SiSoftware, которая упоминает шестиядерный образец Rocket Lake с частотой 3.5 ГГц.
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Каждое из шести ядер оснащается 256 Кбайт кеша второго уровня, объём кеш-памяти третьего уровня достигает 12 Мбайт. Встроенная графика семейства Gen12 (Intel Xe) располагает 256 (32 x 8) исполнительными блоками и частотой 1.15 ГГц. Это уже не первый случай появления информации о процессорах Rocket Lake-S в базе данных SiSoftware, по возросшей частоте упоминаний можно будет судить о приближении официального анонса.
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