Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Постоянные читатели новостей из сферы экстремального разгона уже обратили внимание на то, что процессоры Intel Comet Lake позволяют необычным образом сочетать десять физических ядер и шестнадцать потоков вместо традиционной пропорции «1 : 2». Если верить утечкам, на которые ссылается ресурс VideoCardz, подобная практика найдёт применение и в процессорах Rocket Lake-S.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: VideoCardz

реклама

В частности, процессоры Core i7 серии vPRO будут комбинировать восемь ядер и двенадцать потоков, и только модели Core i9 серии vPRO сохранят классическую пропорцию, формируемую восемью ядрами и шестнадцатью потоками. В серии Core i5 vPRO процессоры будут сочетать шесть ядер и двенадцать потоков, но объём кеша сократится с 16 до 12 Мбайт. Интересно, что в семействах Core i3 и Pentium корпоративным клиентам Intel будут предназначаться процессоры Comet Lake Refresh. Насколько эта иерархия будет актуальна для потребительского сектора, пока судить сложно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel lga 1200 comet lake rocket lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
+
Илон Маск полон решимости начать распространение полного автопилота в этом году
5
GeForce GTX 780 на частотах 1766/7400 МГц обновила пару рекордов
+
NVIDIA обошла прочие американские компании полупроводникового сектора по стоимости активов
4
В этом году поддержку рынку ноутбуков окажет японский образовательный сектор
+
После выхода Matisse Refresh обычные процессоры Ryzen 3000 официально дешеветь не будут
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 98
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 150
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
23
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
126
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
26
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
23
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
16
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
5
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
+
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Николай Агапкин
06:18
Проблемы, что он не готов совсем был. Формулировкии автора статьи слишком не конкретные.
Valve пришлось отменить разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 из-за проблем с движком Source 2
Юрка Затварницкий
06:00
GeForce 500 Series, выходящая в 2010-2012 годах, не принесла новых рекордов по объемам видеопамяти. А самые популярные - GeForce GTX 550 Ti и GeForce GTX 560, обычно оснащались 1 Гб видеопамяти. ПЕЧ5...
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
Данил Горохов
05:43
А где остальные 3 редактор? Испарились?
Epic Games Store раздаёт сразу 6 игр – оригинальную гонку, симулятор фотографа, игру для любителей разрушений и многие другие
cupgrn
05:08
Могут ещё в серию 3000 ставить предыдущие чипы , обычная практика для бюджетного сегмента . Амд будет выпускать сразу Zen 3 и rdna 2. Но если хуанг и вправду 8 гиговую rtx 3070 собрался выпускать , т...
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
Денис Синяков
04:50
да, зачем? Зачем это нормальному человеку с нормально работающим телефоном? Я вот давеча анлокнул буст на своем зионе, получил процентов 20 пр-ти. И это судя по оисанию, было проще чем активировать "п...
16 смартфонов Xiaomi получили поддержку TWRP 3.4.0
Денис Синяков
04:48
когда это чмо забанят уже ? Откровенно бесит уже
37 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до MIUI 12 на Android 10 – полный список и ссылки за закачку
Андрей Текешев
04:38
Если смартфон для рынка Америки, то вполне можно брать
Samsung Galaxy Note 10 с 256 ГБ памяти подешевел на 42 000 рублей – флагман 2019 года на Exynos 9825 по самой низкой цене в России
Johan_888
03:57
Что им помешало модернизировать собственный движок?
Valve пришлось отменить разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 из-за проблем с движком Source 2
Ислам Узбек
03:57
А можно ли её получить, если купил видео карту за 13 дней до этой новости?
Death Stranding можно получить бесплатно при покупке новых видеокарт Nvidia GeForce RTX
Никита Фёдоров
03:52
4pda и читаю скинь мне сообщения недельной давности где чуваку по воздуху прилетело не раннее обновления или стабильная бета
Флагман Xiaomi 2019 года получил официальную глобальную прошивку MIUI 12
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем