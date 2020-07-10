Постоянные читатели новостей из сферы экстремального разгона уже обратили внимание на то, что процессоры Intel Comet Lake позволяют необычным образом сочетать десять физических ядер и шестнадцать потоков вместо традиционной пропорции «1 : 2». Если верить утечкам, на которые ссылается ресурс VideoCardz, подобная практика найдёт применение и в процессорах Rocket Lake-S.

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Источник изображения: VideoCardz

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В частности, процессоры Core i7 серии vPRO будут комбинировать восемь ядер и двенадцать потоков, и только модели Core i9 серии vPRO сохранят классическую пропорцию, формируемую восемью ядрами и шестнадцатью потоками. В серии Core i5 vPRO процессоры будут сочетать шесть ядер и двенадцать потоков, но объём кеша сократится с 16 до 12 Мбайт. Интересно, что в семействах Core i3 и Pentium корпоративным клиентам Intel будут предназначаться процессоры Comet Lake Refresh. Насколько эта иерархия будет актуальна для потребительского сектора, пока судить сложно.