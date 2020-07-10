Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
Постоянные читатели новостей из сферы экстремального разгона уже обратили внимание на то, что процессоры Intel Comet Lake позволяют необычным образом сочетать десять физических ядер и шестнадцать потоков вместо традиционной пропорции «1 : 2». Если верить утечкам, на которые ссылается ресурс VideoCardz, подобная практика найдёт применение и в процессорах Rocket Lake-S.
реклама
реклама
В частности, процессоры Core i7 серии vPRO будут комбинировать восемь ядер и двенадцать потоков, и только модели Core i9 серии vPRO сохранят классическую пропорцию, формируемую восемью ядрами и шестнадцатью потоками. В серии Core i5 vPRO процессоры будут сочетать шесть ядер и двенадцать потоков, но объём кеша сократится с 16 до 12 Мбайт. Интересно, что в семействах Core i3 и Pentium корпоративным клиентам Intel будут предназначаться процессоры Comet Lake Refresh. Насколько эта иерархия будет актуальна для потребительского сектора, пока судить сложно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила