Процессоры Intel Comet Lake Refresh увеличат количество ядер и потоков
Автор канала Moore’s Law Is Dead обратил внимание на возможную причину выхода процессоров Intel Comet Lake Refresh, о которых поведал ресурс VideoCardz в новости про Rocket Lake.
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Как считает источник, появление процессоров Comet Lake Refresh только в составе серии Core i3 может говорить о характере изменения их характеристик по сравнению с предшественниками. Скорее всего, Intel просто добавит имеющимся моделям Core i3 количество ядер и потоков, чтобы лучше противостоять тем же процессорам AMD семейства Renoir. До некоторых пор процессорам Core i3 поддержка Hyper-Threading вообще не полагалась, но конкурентное давление AMD заставило Intel отказаться от этого принципа.
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