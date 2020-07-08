Ещё в середине мая, когда программа августовской конференции Hot Chips только была обнародована, интересы Intel на ней должен был представлять, помимо своих коллег, Джим Келлер (Jim Keller), руководивший разработкой процессорных архитектур и платформ. Позже стало известно, что Келлер покидает штат Intel без особых объяснений, и теперь на сайте Hot Chips в числе докладчиков от Intel фигурирует уже Раджа Кодури (Raja Koduri).

реклама

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Hot Chips

реклама

Заодно поясняется и тема двухчасового доклада: Кодури будет рассказывать о периферийных вычислениях и обработке информации. В первоначальном варианте Келлер должен был ограничиться часовым выступлением, но в мае тема доклада не была сформулирована. Келлер и Кодури знакомы ещё со времён работы в Apple, позже они работали в разных подразделениях AMD, а после своего перехода в Intel Раджа позвал давнего приятеля на новое место работы.