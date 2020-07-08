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На Hot Chips вместо Джима Келлера будет выступать Раджа Кодури

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Ещё в середине мая, когда программа августовской конференции Hot Chips только была обнародована, интересы Intel на ней должен был представлять, помимо своих коллег, Джим Келлер (Jim Keller), руководивший разработкой процессорных архитектур и платформ. Позже стало известно, что Келлер покидает штат Intel без особых объяснений, и теперь на сайте Hot Chips в числе докладчиков от Intel фигурирует уже Раджа Кодури (Raja Koduri).

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Источник изображения: Hot Chips

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Заодно поясняется и тема двухчасового доклада: Кодури будет рассказывать о периферийных вычислениях и обработке информации. В первоначальном варианте Келлер должен был ограничиться часовым выступлением, но в мае тема доклада не была сформулирована. Келлер и Кодури знакомы ещё со времён работы в Apple, позже они работали в разных подразделениях AMD, а после своего перехода в Intel Раджа позвал давнего приятеля на новое место работы.

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На Hot Chips вместо Джима Келлера будет выступать Раджа Кодури
Великий-Дракон Желтый
11:55
1080ti на 40% быстрее 1070gtx. а у тебя жалкие 17%. иди меняй штанишки и своему воображаемому фризену добавь жару дурачок.
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