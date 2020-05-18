На Hot Chips компания AMD будет рассказывать о мобильных APU Renoir
Как и обычно, конференция Hot Chips в этом году будет проводиться в середине августа, но главным отличием нынешнего мероприятия станет его онлайн-форма проведения. Календарное лето вот-вот начнётся, а потому организаторы Hot Chips уже опубликовали программу трёхдневного мероприятия.
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рекламаКомпания IBM выступит с рассказом о процессоре IBM z15 с частотой 5.2 ГГц, а также процессорах POWER10. Компания Intel уделит внимание серверным процессорам Xeon семейства Ice Lake-SP и графике серии Xe, мобильным процессорам Tiger Lake, а также программируемым матрицам Agilex.
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NVIDIA будет рассказывать об архитектуре Ampere только в контексте ускорения вычислений, а вот AMD ограничится упоминанием о мобильных 7-нм графических процессора семейства Ryzen 4000, которые были представлены ещё в январе. Принято считать, что в середине лета дебютируют их настольные аналоги, но в повестку дня Hot Chips эти процессоры не включены.
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