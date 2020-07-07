Когда стало ясно, что американские санкции постепенно вынудят продукцию HiSilicon покинуть конвейер TSMC, последняя из компаний не сочла нужным снижать прогнозы по выручке на текущий год или корректировать из-за этого свои инвестиционные программы. Было очевидно, что место компонентов для продукции Huawei на конвейере TSMC быстро займут изделия других компаний.

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Данный тезис косвенно подтверждается и новой публикацией на страницах сайта DigiTimes, который сообщает о потребности MediaTek в увеличении квот на выпуск продукции в текущем полугодии. Надо понимать, что тайваньский разработчик процессоров требует от TSMC увеличить объёмы выпуска своей продукции.

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Источник изображения: MediaTek

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Сезонный рост спроса, как поясняет источник, никуда не делся, а потому MediaTek на него рассчитывает. Разумеется, потребность в увеличении производственных квот продиктована и необходимостью снабжать производителей смартфонов компонентами с поддержкой 5G.