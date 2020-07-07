MediaTek нуждается в увеличении квот на выпуск продукции
Когда стало ясно, что американские санкции постепенно вынудят продукцию HiSilicon покинуть конвейер TSMC, последняя из компаний не сочла нужным снижать прогнозы по выручке на текущий год или корректировать из-за этого свои инвестиционные программы. Было очевидно, что место компонентов для продукции Huawei на конвейере TSMC быстро займут изделия других компаний.
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Данный тезис косвенно подтверждается и новой публикацией на страницах сайта DigiTimes, который сообщает о потребности MediaTek в увеличении квот на выпуск продукции в текущем полугодии. Надо понимать, что тайваньский разработчик процессоров требует от TSMC увеличить объёмы выпуска своей продукции.
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Сезонный рост спроса, как поясняет источник, никуда не делся, а потому MediaTek на него рассчитывает. Разумеется, потребность в увеличении производственных квот продиктована и необходимостью снабжать производителей смартфонов компонентами с поддержкой 5G.
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