Блогер Крис Пирилло (Chris Pirillo) знаком нам по участию в рекламной кампании дискретного графического решения Intel DG1, которое в итоге стало распространяться среди разработчиков, а в серийном виде пропишется только на материнских платах ноутбуков, но не в настольных системах.

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Теперь этот официальный представитель Intel в зарубежных социальных сетях со страниц Reddit сообщает о новой инициативе. При помощи художника Сары Мойл (Sarah Moyle) он будет публиковать в социальных сетях карикатуры, имеющие отношение к графике Intel.

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Источник изображения: Chris Pirillo, Sarah Moyle

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«Пробным шаром» стал сюжет, выдержанный в духе расового разнообразия, на котором два сотрудника Intel обсуждают термин «последовательная шина»: в английском языке он перекликается с другими значениями слов: «злаковые изделия» (cereals) и «автобус» (bus). На очереди ещё несколько десятков таких шуток с подобающей визуализацией.