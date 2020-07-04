Маркетинг Intel призывает на службу карикатурный жанр
Блогер Крис Пирилло (Chris Pirillo) знаком нам по участию в рекламной кампании дискретного графического решения Intel DG1, которое в итоге стало распространяться среди разработчиков, а в серийном виде пропишется только на материнских платах ноутбуков, но не в настольных системах.
реклама
Теперь этот официальный представитель Intel в зарубежных социальных сетях со страниц Reddit сообщает о новой инициативе. При помощи художника Сары Мойл (Sarah Moyle) он будет публиковать в социальных сетях карикатуры, имеющие отношение к графике Intel.
реклама
«Пробным шаром» стал сюжет, выдержанный в духе расового разнообразия, на котором два сотрудника Intel обсуждают термин «последовательная шина»: в английском языке он перекликается с другими значениями слов: «злаковые изделия» (cereals) и «автобус» (bus). На очереди ещё несколько десятков таких шуток с подобающей визуализацией.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила