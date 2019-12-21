В марте уходящего года корпорация Intel привлекла известного в США блогера Криса Пирилло (Chris Pirillo) в качестве официального представителя марки в социальных сетях. Поскольку ведущий специалист по маркетингу графических решений Intel Крис Хук (Chris Hook) недавно перешёл на другую работу, поднять выпавшее знамя пропаганды пришлось другому Крису, который на этой неделе опубликовал воодушевляющее тематическое видео.

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Источник изображения: Twitter, Chris Pirillo

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В коротком ролике Пирилло в праздничном рождественском стиле намекает, что приближается анонс дискретного графического решения DG1. По неофициальным данным, откровениями о нём Intel поделится на грядущей выставке CES 2020, которая скоро начнёт работу в Лас-Вегасе. «Злые языки» утверждают, что этот 10-нм продукт по уровню быстродействия не сможет далеко уйти от интегрированной графики мобильных процессоров Tiger Lake, а его присутствие на рынке будет в большей степени экспериментальным, чем коммерчески выгодным.