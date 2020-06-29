Китайские источники, имеющие доступ к инженерным образцам процессоров AMD Renoir в исполнении Socket AM4, уже обещали, что те смогут разгонять шину Infinity Fabric синхронно с шиной памяти до частот порядка 2200 МГц. Пока этот рубеж ещё не покорён, но появился достаточно близкой к нему результат.

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Источник изображения: Bilibili

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Теперь другой китайский ресурс демонстрирует свидетельства разгона AMD Renoir до 2166 МГц по шине Infinity Fabric. Это на 66 МГц выше предыдущего достижения, и не так уж далеко от заветных 2200 МГц. Для разгона памяти синхронность с Infinity Fabric наиболее благоприятна с точки зрения повышения производительности.