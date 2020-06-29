Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Китайские источники, имеющие доступ к инженерным образцам процессоров AMD Renoir в исполнении Socket AM4, уже обещали, что те смогут разгонять шину Infinity Fabric синхронно с шиной памяти до частот порядка 2200 МГц. Пока этот рубеж ещё не покорён, но появился достаточно близкой к нему результат.
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