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Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric

1
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Новые откровения владельцев материнских плат на основе чипсета AMD B550 и инженерных образцов настольных версий процессоров Renoir со страниц китайского форума ChipHell рассказывают о впечатляющей способности такой связки поднимать частоту шины Infinity Fabric. Если на существовавших до этого платформах AMD эту частоту с трудом можно было поднять выше 1866 МГц, то Renoir и B550 играючи покоряют рубеж 2100 МГц.

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Источник изображения: ChipHell

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Автор публикации даже выражает надежду, что может быть покорена и частота 2200 МГц. Разгон шины Infinity Fabric полезен в том случае, когда шина памяти работает с ней синхронно – это позволяет поднять реальную производительность памяти. Радует тот факт, что новыми способностями в разгоне щеголяют компоненты AMD, не относящиеся к дорогому сегменту, хотя текущие цены на платы серии B550 и нельзя назвать доступными.

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linux4ever
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А зачем задержки обрезали?
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
cupgrn
12:06
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Kuja
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CR2, пфф.
Шина Infinity Fabric новых гибридных процессоров AMD Renoir сможет синхронно работать на частотах 2,1 ГГц и выше
RangerXP
11:58
Память на 4200 - это серьезная заявка на успех нового поколения процессоров АМД. Минус одно узкое место в ЦПУ, еще бы сделать 8 ядер на CCX - для снижения задержек и повышения эффективности кэша.
Шина Infinity Fabric новых гибридных процессоров AMD Renoir сможет синхронно работать на частотах 2,1 ГГц и выше
Стенли Твидл
11:58
ну будут писать кликбейтные заголовки, будут получать уг-комментарии как у меня ниже. чего они ожидали при таких заголовках - обсуждения аристократической элиты в чате?
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