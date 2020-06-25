Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
Новые откровения владельцев материнских плат на основе чипсета AMD B550 и инженерных образцов настольных версий процессоров Renoir со страниц китайского форума ChipHell рассказывают о впечатляющей способности такой связки поднимать частоту шины Infinity Fabric. Если на существовавших до этого платформах AMD эту частоту с трудом можно было поднять выше 1866 МГц, то Renoir и B550 играючи покоряют рубеж 2100 МГц.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила