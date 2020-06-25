Новые откровения владельцев материнских плат на основе чипсета AMD B550 и инженерных образцов настольных версий процессоров Renoir со страниц китайского форума ChipHell рассказывают о впечатляющей способности такой связки поднимать частоту шины Infinity Fabric. Если на существовавших до этого платформах AMD эту частоту с трудом можно было поднять выше 1866 МГц, то Renoir и B550 играючи покоряют рубеж 2100 МГц.

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Источник изображения: ChipHell

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Автор публикации даже выражает надежду, что может быть покорена и частота 2200 МГц. Разгон шины Infinity Fabric полезен в том случае, когда шина памяти работает с ней синхронно – это позволяет поднять реальную производительность памяти. Радует тот факт, что новыми способностями в разгоне щеголяют компоненты AMD, не относящиеся к дорогому сегменту, хотя текущие цены на платы серии B550 и нельзя назвать доступными.