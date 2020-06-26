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В документации Intel появились расширения AMX, которые будут поддерживаться процессорами Sapphire Rapids

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Ассортимент 10-нм процессоров Intel будет расширяться планомерно, и в ближайшие полтора года его пополнят серверные процессоры Sapphire Rapids в исполнении LGA 4677, которые предложат поддержку PCI Express 5.0 и восьмиканальной памяти типа DDR5, а также интерфейса CXL.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

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В основе этих процессоров будет лежать архитектура Willow Cove, которая в ближайшие недели дебютирует в составе мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake. Между тем, в документации Intel уже сейчас упоминается о расширениях AMX, которые будут поддерживаться процессорами Sapphire Rapids.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

Новый набор команд позволит значительно ускорить матричные вычисления, которые задействованы в системах искусственного интеллекта. Учитывая вектор развития серверных систем, внедрение дополнительных команд AMX компанией Intel выглядит своевременным.

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intel lga 4677 sapphore rapids
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Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере
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