Ассортимент 10-нм процессоров Intel будет расширяться планомерно, и в ближайшие полтора года его пополнят серверные процессоры Sapphire Rapids в исполнении LGA 4677, которые предложат поддержку PCI Express 5.0 и восьмиканальной памяти типа DDR5, а также интерфейса CXL.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

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В основе этих процессоров будет лежать архитектура Willow Cove, которая в ближайшие недели дебютирует в составе мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake. Между тем, в документации Intel уже сейчас упоминается о расширениях AMX, которые будут поддерживаться процессорами Sapphire Rapids.

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Источник изображения: Twitter, InstLatX64

Новый набор команд позволит значительно ускорить матричные вычисления, которые задействованы в системах искусственного интеллекта. Учитывая вектор развития серверных систем, внедрение дополнительных команд AMX компанией Intel выглядит своевременным.