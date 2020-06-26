В документации Intel появились расширения AMX, которые будут поддерживаться процессорами Sapphire Rapids
Ассортимент 10-нм процессоров Intel будет расширяться планомерно, и в ближайшие полтора года его пополнят серверные процессоры Sapphire Rapids в исполнении LGA 4677, которые предложат поддержку PCI Express 5.0 и восьмиканальной памяти типа DDR5, а также интерфейса CXL.
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Новый набор команд позволит значительно ускорить матричные вычисления, которые задействованы в системах искусственного интеллекта. Учитывая вектор развития серверных систем, внедрение дополнительных команд AMX компанией Intel выглядит своевременным.
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