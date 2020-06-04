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Процессоры Intel Sapphire Rapids выйдут в ближайшие 18 месяцев

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Вчера чудесным образом совпали два события: исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной (Navin Shenoy) выступил на конференции Bank of America, а на страницах ресурса Imgur появилась группа слайдов, посвящённых планам Intel в серверном сегменте на ближайшие годы.

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Источник изображения: Imgur

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Утверждалось, что информация на иллюстрациях актуальна по состоянию на май текущего года. Анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids, согласно этим слайдам, должен состояться не ранее четвёртого квартала 2021 года. Примечательно, что Навин Шеной в своей беседе с представителем Bank of America обозначил аналогичный период, до конца которого процессоры Sapphire Rapids должны дебютировать – от текущего момента нужно отсчитать 18 месяцев.

Напомним, этим процессоры в исполнении LGA 4677 обеспечат поддержку восьмиканальной памяти DDR5 и до 80 линий PCI Express 5.0, а также интерфейса CXL. В основе процессоров Sapphire Rapids будет лежать архитектура Willow Cove, которая в этом году дебютирует через несколько недель в составе мобильных процессоров Tiger Lake. Материнские платы с разъёмом LGA 4677 в дальнейшем смогут приютить и 7-нм процессоры Granite Rapids, на анонс которых теперь следует рассчитывать не ранее 2022 года.

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intel sapphire rapids lga 4677
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Процессоры Intel Sapphire Rapids выйдут в ближайшие 18 месяцев
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fokuslotus
05:15
имхо, но думаю тут работает тот факт, что из мск самолеты летают во все города с аэропортами.
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Света Никиевская
04:49
для своего райзена не забудь тоже бочку азотика купить, а то чето они погорячее чем интели будут) особенно новые
Intel Core i7-10700K против всех
Света Никиевская
04:46
имеется 10700к разогнанный до 5.3 на 1.34. Никаких там даже 200 ватт нет в обычных задачах. в играх не более 100 ватт жрет. Это примерно уровень зена2, у которых минус ~25% будет максимум. А при таких...
Intel Core i7-10700K против всех
Иван Иванов
04:43
автор даун что ли.....ну складывается такое впечатление иногда
Эксперты Techspot назвали оптимальные процессоры для игр, работы и учёбы – разумный выбор за разумную цену
Света Никиевская
04:42
а что поделать, король рынка всегда будет диктовать цены, догоняющий может только плясать под его дудку лишь бы брали
Intel Core i7-10700K против всех
Света Никиевская
04:36
а потм через годик продаете свой камушек в 2-3 раза дешевле и покупаете новый! настоящий камень для работяг!
Intel Core i7-10700K против всех
Света Никиевская
04:35
какие работяги! с завода домой приходите и на компе пока едите и спите работаете считаете рендорите? вы с таким рвением к работе уже давно должны были стать как илон маск!
Intel Core i7-10700K против всех
Света Никиевская
04:31
что плохо? имею 10700к, 5.2 на 1.32в спокойно, на водянке средней паршивости в фпу 70 гр. Камень ледяной. Гонится хорошо. Равных нет.
Intel Core i7-10700K против всех
Света Никиевская
04:29
не все за 50к на заводе 24/7 пашут в жизни есть более интересные занятия
Intel Core i7-10700K против всех
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