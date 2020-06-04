Вчера чудесным образом совпали два события: исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной (Navin Shenoy) выступил на конференции Bank of America, а на страницах ресурса Imgur появилась группа слайдов, посвящённых планам Intel в серверном сегменте на ближайшие годы.

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Источник изображения: Imgur

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Утверждалось, что информация на иллюстрациях актуальна по состоянию на май текущего года. Анонс 10-нм процессоров Sapphire Rapids, согласно этим слайдам, должен состояться не ранее четвёртого квартала 2021 года. Примечательно, что Навин Шеной в своей беседе с представителем Bank of America обозначил аналогичный период, до конца которого процессоры Sapphire Rapids должны дебютировать – от текущего момента нужно отсчитать 18 месяцев.

Напомним, этим процессоры в исполнении LGA 4677 обеспечат поддержку восьмиканальной памяти DDR5 и до 80 линий PCI Express 5.0, а также интерфейса CXL. В основе процессоров Sapphire Rapids будет лежать архитектура Willow Cove, которая в этом году дебютирует через несколько недель в составе мобильных процессоров Tiger Lake. Материнские платы с разъёмом LGA 4677 в дальнейшем смогут приютить и 7-нм процессоры Granite Rapids, на анонс которых теперь следует рассчитывать не ранее 2022 года.