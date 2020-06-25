Видеокарты AMD Radeon с архитектурой RDNA 2, как ожидается, примерят новый логотип, унифицированный по начертанию с логотипами центральных процессоров этого же производителя.

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Источник изображения: AMD

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Погружение в служебный раздел сайта AMD вынудило сделать вывод, что в июньском справочнике по применению торговых знаков этой компании графические решения Radeon сохранили прежний вариант логотипа.

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Источник изображения: AMD

Тем временем, даже процессоры Athlon используют единый с Ryzen шрифт, он же в будущем достанется и дискретным графическим решениям. По всей видимости, AMD откладывает момент смены логотипа до выхода новых видеокарт с архитектурой RDNA 2, поэтому до осени текущие рекомендации по использованию логотипов останутся в силе.