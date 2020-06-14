Логотип AMD Radeon готовится к преображению после выхода новых видеокарт
Один из энтузиастов во время трансляции PC Gaming Show обнаружил на кадре с баннером игры Godfall новое начертание логотипа AMD Radeon (на иллюстрации справа). Обратившись в библиотеку логотипов на сайте AMD, мы сравнили его с существующим на примере Radeon RX 5600 XT (на иллюстрации слева).
рекламаИзменения в дизайне логотипа очевидны, и они будут реализованы впервые с 2016 года, когда вышло ныне здравствующее семейство Polaris. Стилистическое преображение подготовлено к выходу нового семейства видеокарт с архитектурой RDNA 2, что лишь подчёркивает, насколько важным для AMD будет это событие. По данным тайваньских источников, дебют новинок намечен на начало октября этого года.
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