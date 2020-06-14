Один из энтузиастов во время трансляции PC Gaming Show обнаружил на кадре с баннером игры Godfall новое начертание логотипа AMD Radeon (на иллюстрации справа). Обратившись в библиотеку логотипов на сайте AMD, мы сравнили его с существующим на примере Radeon RX 5600 XT (на иллюстрации слева).

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: AMD, Twitter, Casmoden

реклама

Изменения в дизайне логотипа очевидны, и они будут реализованы впервые с 2016 года, когда вышло ныне здравствующее семейство Polaris. Стилистическое преображение подготовлено к выходу нового семейства видеокарт с архитектурой RDNA 2, что лишь подчёркивает, насколько важным для AMD будет это событие. По данным тайваньских источников, дебют новинок намечен на начало октября этого года.