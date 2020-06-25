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Процессоры Intel Meteor Lake будут использовать пространственную компоновку Foveros

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Клиентские 7-нм процессоры Intel семейства Meteor Lake если и появятся в 2022 году, то наверняка ближе к его концу. Они могут использовать либо архитектуру Golden Cove, либо более новую Ocean Cove, конструктивным исполнением по примеру предшественников станет LGA 1700. Всё это уже обсуждалось ранее, а вот свежие рассуждения энтузиаста и блогера с псевдонимом witeken заставляют по-новому взглянуть на эволюционные перспективы клиентских процессоров Intel.

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Источник изображения: NotebookCheck

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Источник утверждает, что редкие по своей коммерческой составляющей процессоры Lakefield поделятся инженерными решениями со многими более массовыми продуктами Intel. Так, мобильные процессоры Tiger Lake научатся у них энергосбережению. Настольные процессоры Alder Lake-S научатся сочетать большие и малые ядра. Наконец, процессорам Meteor Lake достанется пространственная компоновка Foveros, которая впервые была применена именно при производстве Lakefield. Кстати, ускорители вычислений Ponte Vecchio, которые с конца 2021 года будут выпускаться по 7-нм технологии, тоже должны использовать Foveros, поэтому процессоры Meteor Lake будут третьими по счёту продуктами Intel, взявшими её на вооружение.

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intel lakefield foveros meteor lake
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