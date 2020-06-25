Процессоры Intel Meteor Lake будут использовать пространственную компоновку Foveros
Клиентские 7-нм процессоры Intel семейства Meteor Lake если и появятся в 2022 году, то наверняка ближе к его концу. Они могут использовать либо архитектуру Golden Cove, либо более новую Ocean Cove, конструктивным исполнением по примеру предшественников станет LGA 1700. Всё это уже обсуждалось ранее, а вот свежие рассуждения энтузиаста и блогера с псевдонимом witeken заставляют по-новому взглянуть на эволюционные перспективы клиентских процессоров Intel.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила