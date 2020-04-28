Редкое обновление программного кода с упоминанием о новых продуктах ускользнёт от взора японского блогера Komachi Ensaka, на этот раз ему удалось найти подтверждение подготовки к анонсу 7-нм процессоров Intel Meteor Lake, которые выйдут не ранее 2022 года.

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Источник изображения: Intel

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По всей видимости, эти процессоры будут использовать микроархитектуру Golden Cove. Руководство Intel на недавней отчётной конференции заявило, что в 2022 году компания будет располагать широким ассортиментом 7-нм продукции. Нельзя исключать, что в него войдут и клиентские процессоры Meteor Lake. Первый продукт Intel, который освоит 7-нм техпроцесс в конце 2021 года – это ускоритель вычислений Ponte Vecchio, вторым на очереди в первой половине 2022 года должен оказаться серверный процессор Granite Rapids. Процессоры Meteor Lake наверняка будут использовать разъём LGA 1700 и многокристальную компоновку.