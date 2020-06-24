GeForce GTX 470 с двукратным разгоном по ядру отличилась в 3DMark Vantage Performance
На первый взгляд, эксперимент американского энтузиаста Splave по разгону GeForce GTX 470 в сочетании с Core i9-10900K мог показаться попыткой «вытянуть» пожилую видеокарту за счёт центрального процессора, но всё оказалось не так предсказуемо.
рекламаGeForce GTX 470 в этом эксперименте не просто охлаждалась жидким азотом, но и была серьёзно модифицирована по части подсистемы питания. Частоту графического процессора удалось увеличить в два раза от номинальной, до 1250 МГц. Центральный процессор Core i9-10900K в этом эксперименте довольствовался водоблоком, он смог сохранить активность десяти ядер на частоте 5.3 ГГц. В полном соответствии с модой последних недель, Hyper-Threading работала в составе шестнадцати потоков, а не полных двадцати. Всё это позволило набрать 38 131 балл в 3DMark Vantage Performance, что соответствует первому месту в модельном зачёте.
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