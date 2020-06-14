AMD FX-8350 на частоте 7641 МГц показал лучший результат в Cinebench R11.5
Было очевидно, что вчерашние эксперименты с экстремальным разгоном процессора AMD FX-8350 австралийский энтузиаст uintyofsaints продолжит после обещанной замены модулей памяти, и данная процедура в совокупности с изменениями других настроек позволила ему поднять частоту процессора до 7641 МГц.
рекламаК сожалению, в тесте Cinebench R15 продвинулся всего лишь на один балл, оставшись на втором месте, зато в Cinebench R11.5 он взял «золото» в модельном зачёте с результатом 13,18 балла.
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В дальнейшие планы австралийца входит совершенствование системы крепления резервуара для жидкого азота на процессорном разъёме, переход на усиленное охлаждение модулей памяти, оптимизация операционной системы. Останавливаться на достигнутом он не готов, поскольку считает, что ему попался удачный экземпляр AMD FX-8350.
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