Если гибридные процессоры AMD Dali обещают снизить уровень TDP до 6 Вт, то представители семейства Pollock могут продвинуться по шкале вниз ещё дальше. По крайней мере, один из специалистов Microsoft на условиях анонимности сообщает, что компания уже тестирует некий мобильный процессор AMD Ryzen для использования в планшете, который выйдет на смену Surface Go 2.

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Источник изображения: Microsoft

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Уровень TDP этого процессора AMD не превышает 4,8 Вт, но даже вне корпуса планируемого к выпуску устройства он демонстрирует проблемы с перегревом. Над решением этой проблемы Microsoft сейчас работает вместе с AMD. Загадочным процессором может оказаться и адаптированная версия Dali, поскольку AMD уже предлагает «заказную» модель Ryzen для устройств Microsoft. К хорошим новостям можно отнести заявление представителя последней из компаний, который говорит о более удачном соотношении быстродействия и энергопотребления у процессора AMD по сравнению с Intel Core M семейства Amber Lake, который сейчас используется в устройствах Surface Go 2.