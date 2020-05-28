Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Гибридный процессор AMD Pollock засветился в SiSoftware Sandra

+
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Традиция присваивать актуальным гибридным процессорам AMD имена художников распространилась и на продукты семейства Pollock, о статусе которых пока известно очень мало. Зато они недавно появились в базе данных с результатами тестирования в SiSoftware Sandra, обнажив достаточно скромную по характеристикам графическую подсистему.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: SiSoftware Sandra

реклама

В составе этого APU работает встроенная графика AMD Radeon с 192 потоковыми процессорами и частотой 800 МГц, использующая 3.4 Гбайт системной памяти. Тестирование проводилось в системе AMD с условным обозначением Cereme, имеющим отношение к одному индонезийскому вулкану.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd apu pollock
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лиза Су стала самым высокооплачиваемым руководителем 2019 года по версии AP
+
Гибридный процессор AMD Pollock засветился в SiSoftware Sandra
+
MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490
12
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
4
Фирменный кулер Intel TS15A к выходу Comet Lake сменил только оформление упаковки
4
Oppo наращивает потенциал для разработки собственных процессоров
3
У руководства Intel нет аллергии на услуги сторонних производителей
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 313
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 119
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
313
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
96
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
66
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
33
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Сейчас обсуждают

fokuslotus
07:07
уже давно фильмы и сирики смотрю онлайн. Причем пиратские. Отлично себя чувствую. И весь музон у меня хранится в телефоне. На пк слушаю тока онлайн.
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
Антон Тутынин
07:03
Чё за бесполезная хрень? Кому оно пригодится в реальности?
Материнские платы Asus на чипсетах B460 и H470 теперь поддерживают неофициальный разгон процессоров Comet Lake
Ринат Кучаев
07:02
Так на райзенах память гонится на всем, и так же растет производительность.
Недорогие материнские платы Asus позволят разгонять даже бюджетные процессоры Intel Core 10-го поколения
Антон Тутынин
07:01
"Всего" 11 дней...
Для PlayStation 4 появилась ещё одна бесплатная игра – Call Of Duty: Вторая мировая война
Дмитрий Миронов
06:56
ля, че ты такой тугой, купи комп образца 10-13 года за пару сотен доларов, и играй в свою старую вов... На 5700хт у него деньги есть, а вот ума чтобы купить старый комп - нет.(((
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
Exel Benchmark
06:55
Синебоев порвало)))
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
fokuslotus
06:55
и ты конечно своим киберспортивным глазком сразу улавливаешь, где 3мс, а где 1мс. Твой ранг в кс тому подтверждение да?
ViewSonic ELITE XG270QC - изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц укрепит позиции компании в геймерском сегменте
fokuslotus
06:53
подскажешь, сколько стоит самый доступный МП для 10400? В среднем 10к да?
Недорогие материнские платы Asus позволят разгонять даже бюджетные процессоры Intel Core 10-го поколения
Павел Поздняков
06:53
Нет, не удаётся получить её бесплатно
Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
Ry Zen
06:51
В сталкер сейчас будет играть только наркоман или какой-нибудь торчок. А в майнкрафт станет играть только школота или вовсе иалолетка с фрустрацией.
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем