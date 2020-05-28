Традиция присваивать актуальным гибридным процессорам AMD имена художников распространилась и на продукты семейства Pollock, о статусе которых пока известно очень мало. Зато они недавно появились в базе данных с результатами тестирования в SiSoftware Sandra, обнажив достаточно скромную по характеристикам графическую подсистему.

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Источник изображения: SiSoftware Sandra

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В составе этого APU работает встроенная графика AMD Radeon с 192 потоковыми процессорами и частотой 800 МГц, использующая 3.4 Гбайт системной памяти. Тестирование проводилось в системе AMD с условным обозначением Cereme, имеющим отношение к одному индонезийскому вулкану.