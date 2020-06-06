Маркетологи Intel, AMD и NVIDIA порой выбирают самые нетривиальные способы намекнуть обозревателям на близость анонса своих продуктов или подчеркнуть особенности уже представленных решений. Представители Intel на этот раз решили использовать «ботанические» ассоциации с грядущим семейством мобильных процессоров Tiger Lake. Как сообщает редактор Legit Reviews Натан Кирш (Nathan Kirsch) в своём Twitter, компания Intel прислала обозревателям семена тигровых лилий и горшок для их выращивания.

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Источник изображения: Twitter, Legit Reviews

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Подразумевается, что в течение лета цветы должны взойти и начать радовать своих владельцев. До сих пор считалось, что 10-нм мобильные процессоры Tiger Lake с новой архитектурой Willow Cove выйдут в середине года, к которой мы неумолимо приближаемся.

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Источник изображения: Twitter, Legit Reviews

Intel даёт понять, что не обидится, если семена и горшок будут переданы третьим лицам, поскольку очевидно, что не все обозреватели процессоров предрасположены к разведению растений. Когда мобильные процессоры Intel носили обозначения, ассоциируемые с напитками, компания распространяла среди представителей прессы соответствующие наборы. Разведение лилий в этом смысле представляется более полезным для здоровья занятием.