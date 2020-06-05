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Китайская YMTC готовится выйти на рынок с SSD собственной марки

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В апреле этого года китайская компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) отчиталась о разработке 128-слойной памяти типа QLC 3D NAND, но сайт DigiTimes сегодня вспомнил об этом игроке рынка в другом контексте. Сообщается, что YMTC готовится вывести на рынок твердотельные накопители на основе 64-слойной памяти типа 3D NAND, которые будут предлагаться под собственной торговой маркой.

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Источник изображения: eeNews Analog

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Покупателями этих накопителей, которые появятся в третьем квартале, станут сборщики готовых компьютеров. Не самая плохая стратегия выхода на новый для YTMC рынок позволит компании набраться опыта и подготовиться к более активной экспансии, если это потребуется.

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ssd твердотельные накопители 3d nand qlc ymtc
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