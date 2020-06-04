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Освободившиеся квоты Huawei на конвейере TSMC достанутся MediaTek и AMD

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Пользователь Twitter с псевдонимом Chiakokhua продолжает бесплатно распространять информацию, которую издание DigiTimes публикует на своих страницах на китайском языке. Поскольку с середины мая TSMC лишена права принимать новые заказы на изготовление процессоров для Huawei, к третьему кварталу имеющиеся квоты придётся перераспределить, поскольку с сентября поставки продукции для нужд опального китайского гиганта прекратятся полностью.

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Источник изображения: AMD

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Источник поясняет, что высвободившиеся квоты поделят между собой тайваньские и американские компании, среди которых самыми крупными являются AMD и MediaTek. Сейчас на нужды Huawei выделяется до 20 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм ежемесячно. С третьего квартала эти квоты будут перераспределены в пользу других компаний, чья деятельность не попала от санкции США.

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