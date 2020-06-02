Новые правила экспортного контроля в США вступили в силу с середины мая, но на деятельности TSMC они скажутся только к сентябрю, поскольку до этого момента компания сохранит возможность поставлять процессоры HiSilicon. Как отмечает сайт DigiTimes, на выручке TSMC данные санкции негативно скажутся только к концу сентября.

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Источник изображения: MediaTek

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Huawei пытается восполнить дефицит собственных процессоров за счёт продукции MediaTek – по итогам года объёмы заказов могут вырасти в четыре раза, если верить осведомлённым источникам.