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В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса

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Шестиядерные процессоры Comet Lake-S с десятиядерным кристаллом должны были неминуемо стать реальностью в силу производственной унификации, и коллеги с сайта TechPowerUp поясняют, как различать существующие модификации процессоров Core i5-10400 и Core i5-10400F.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Степпинг Q0 роднит шестиядерные процессоры со старшими моделями семейства, поскольку использует общий с ними десятиядерный кристалл продолговатой формы. Таким процессорам полагается припой под крышкой, что должно улучшать условия теплоотвода. Процессоры Core i5-10400 и Core i5-10400F для разгона не предназначены, поэтому выбор экземпляра степпинга Q0 в большей степени будет преследовать задачу снизить уровень шума от системы охлаждения.

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Источник изображения: TechPowerUp

Процессоры степпинга G1 используют шестиядерный кристалл с пластичным термоинтерфейсом под крышкой. По логике вещей, при прочих равных условиях они могут чуть сильнее нагреваться под нагрузкой, чем процессоры степпинга Q0. Различить степпинги можно по внешнему виду элементов на оборотной стороне процессора, но если доступа к ней нет, то достаточно ориентироваться по маркировкам.

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Теги

intel comet lake-s lga 1200 термоинтерфейс core i5-10400 core i5-10400f
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Сейчас обсуждают

Собака на Zеnе
11:49
3 года AMD не может догнать по производительности в играх процессора за 240$. Самим не смешно? Intel уже поддалась, снизила цену, а AMD всё не может.
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Adam Smith
11:49
давай пруфы или балабол
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Александр Толикин
11:48
Рубль дичь, а зарплаты те же. Простой народ с каждым годом только нищает.
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
Adam Smith
11:47
считали вроде амуда: 15 + 15 + 25 (3700х) = 55 - 6 - 6 = 43 интел 20 + 22 + 33 = 75 - 18 - 20 = 37 ну и кто лох, с учетом того что владельцу интела не надо идти за зиной 3, чтобы догнать интел)
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
smaximaa
11:46
И что? Я поменял проц спустя 3 года после покупки, вполне адекватный цикл замены. А мать я менял, из за того что биостар у меня изначально была, в итоге мать полным говном оказалась, так что вынужден ...
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Scorpion81
11:46
May 2020 Update написано, 2004 написано, какой ещё нужен номер? Номер сборки в стиле 18363.836?
Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей
Roman Kukul
11:45
С вас просто 3 года бабло выкачивали, раз один и тот же проц стоит совершенно разных денег :)) не мамонты же
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
RendesryzenAgesovich
11:43
Смаксик поменявший 1700ый срузен вместе с доской, которую менять не надо решил кому то о чём то напомнить))
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Каа
11:43
+100500
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
smaximaa
11:43
опять сливаешься?)
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
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