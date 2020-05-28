В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
Шестиядерные процессоры Comet Lake-S с десятиядерным кристаллом должны были неминуемо стать реальностью в силу производственной унификации, и коллеги с сайта TechPowerUp поясняют, как различать существующие модификации процессоров Core i5-10400 и Core i5-10400F.
рекламаСтеппинг Q0 роднит шестиядерные процессоры со старшими моделями семейства, поскольку использует общий с ними десятиядерный кристалл продолговатой формы. Таким процессорам полагается припой под крышкой, что должно улучшать условия теплоотвода. Процессоры Core i5-10400 и Core i5-10400F для разгона не предназначены, поэтому выбор экземпляра степпинга Q0 в большей степени будет преследовать задачу снизить уровень шума от системы охлаждения.
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Процессоры степпинга G1 используют шестиядерный кристалл с пластичным термоинтерфейсом под крышкой. По логике вещей, при прочих равных условиях они могут чуть сильнее нагреваться под нагрузкой, чем процессоры степпинга Q0. Различить степпинги можно по внешнему виду элементов на оборотной стороне процессора, но если доступа к ней нет, то достаточно ориентироваться по маркировкам.
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