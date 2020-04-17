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В этом году TSMC будет получать от реализации 5-нм продукции до 10% выручки

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TSMC на своей квартальной конференции не могла ограничиваться обсуждением только 3-нм техпроцесса, и одновременно привела актуальную информацию о положении дел с освоением 5-нм технологии. Выпуск 5-нм продукции уже начат серийно, уровнем выхода годных экземпляров компания вполне довольна. Во втором полугодии ожидается «быстрая и гладкая экспансия» 5-нм продуктов за счёт заказов в сегменте смартфонов и высокопроизводительных вычислений.

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Источник изображения: TSMC

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Техпроцесс с 5-нм нормами подразумевает расширенное использование так называемой EUV-технологии. Этот техпроцесс позволяет увеличить плотность размещения транзисторов на 80% по сравнению с 7-нм, а также поднять на 20% их быстродействие. К концу текущего года TSMC рассчитывает получать до 10% выручки от реализации 5-нм продукции. По словам представителей компании, в рамках 5-нм технологии количество доступных клиентам цифровых проектов оказалось выше, чем на сопоставимом этапе освоения 7-нм техпроцесса. Дело в том, что при освоении более сложного 5-нм техпроцесса клиенты начинают взаимодействовать с TSMC заранее. Уровень выхода годной продукции даже выше, чем прогнозируемый. Первыми клиентами на данном направлении стали заказчики компонентов для смартфонов и сегмента высокопроизводительных вычислений.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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