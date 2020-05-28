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До конца года TSMC освоит усовершенствованный вариант 5-нм технологии

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Для TSMC серийное производство 5-нм продукции уже стало реальностью, а к концу текущего года компания планирует получать от реализации соответствующих изделий до 10% совокупной выручки. Ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные источники сообщает, что к четвёртому кварталу этого года TSMC запустит массовое производство по усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса, получившей суффикс «Plus».

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Источник изображения: TSMC

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Данное обозначение носит предварительный характер, не факт, что оно приживётся. Как правило, новые версии техпроцессов в первую очередь применяются для производства мобильных процессоров, используемых в смартфонах. TSMC уже наладила выпуск 5-нм мобильных процессоров Apple и HiSilicon. В последнем случае продолжить сотрудничество с Huawei помешают американские санкции. Более производительные компоненты перейдут на 5-нм технологию в следующем году.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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Сейчас обсуждают

Собака на Zеnе
11:49
3 года AMD не может догнать по производительности в играх процессора за 240$. Самим не смешно? Intel уже поддалась, снизила цену, а AMD всё не может.
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Adam Smith
11:49
давай пруфы или балабол
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Александр Толикин
11:48
Рубль дичь, а зарплаты те же. Простой народ с каждым годом только нищает.
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
Adam Smith
11:47
считали вроде амуда: 15 + 15 + 25 (3700х) = 55 - 6 - 6 = 43 интел 20 + 22 + 33 = 75 - 18 - 20 = 37 ну и кто лох, с учетом того что владельцу интела не надо идти за зиной 3, чтобы догнать интел)
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
smaximaa
11:46
И что? Я поменял проц спустя 3 года после покупки, вполне адекватный цикл замены. А мать я менял, из за того что биостар у меня изначально была, в итоге мать полным говном оказалась, так что вынужден ...
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Scorpion81
11:46
May 2020 Update написано, 2004 написано, какой ещё нужен номер? Номер сборки в стиле 18363.836?
Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей
Roman Kukul
11:45
С вас просто 3 года бабло выкачивали, раз один и тот же проц стоит совершенно разных денег :)) не мамонты же
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
RendesryzenAgesovich
11:43
Смаксик поменявший 1700ый срузен вместе с доской, которую менять не надо решил кому то о чём то напомнить))
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
Каа
11:43
+100500
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
smaximaa
11:43
опять сливаешься?)
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
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