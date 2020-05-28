Для TSMC серийное производство 5-нм продукции уже стало реальностью, а к концу текущего года компания планирует получать от реализации соответствующих изделий до 10% совокупной выручки. Ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные источники сообщает, что к четвёртому кварталу этого года TSMC запустит массовое производство по усовершенствованной версии 5-нм техпроцесса, получившей суффикс «Plus».

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Источник изображения: TSMC

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Данное обозначение носит предварительный характер, не факт, что оно приживётся. Как правило, новые версии техпроцессов в первую очередь применяются для производства мобильных процессоров, используемых в смартфонах. TSMC уже наладила выпуск 5-нм мобильных процессоров Apple и HiSilicon. В последнем случае продолжить сотрудничество с Huawei помешают американские санкции. Более производительные компоненты перейдут на 5-нм технологию в следующем году.