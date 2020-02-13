Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
Как сообщает популярный японский блогер KOMACHI ENSAKA, одному из будущих мобильных процессоров AMD в исполнении Socket FT5 присвоено имя в честь американского художника Пола Джэксона Поллока (Paul Jackson Pollock), который жил и работал в США в первой половине прошлого века.
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рекламаПоллок работал в манере абстрактного экспрессионизма, а его влияние на современное искусство значительно превысило век самого художника. В арсенале AMD уже немало гибридных процессоров, получивших фамилии европейских художников разных эпох: Picasso, Renoir, Dali, van Gogh, Cezanne. Какую архитектуру будут использовать процессоры Pollock, и когда появятся, источник пока не уточняет.
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