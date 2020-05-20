Процессоры Intel Jasper Lake отметились в базе данных ЕЭК
Слайды из презентации Intel на китайском языке в начале апреля позволили нам понять, что дебют 10-нм процессоров семейства Jasper Lake состоится в текущем году. Впервые 10-нм процессоры появятся в классе, который традиционно ассоциируется с торговой маркой Atom.
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рекламаНа этой неделе информация об отладочной плате с процессором Intel Jasper Lake появилась в таможенной базе данных ЕЭК. Если учесть, что дебют процессоров намечен на этот год, в появлении таких компонентов на границе Казахстана нет ничего удивительного.
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