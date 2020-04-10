Охватывающая общество безысходность толкает некоторых информационных авантюристов на откровенные провокации. Например, участник Weibo с псевдонимом MebiuW вчера опубликовал слайд из презентации Intel, на котором процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 относились к 10-нм новинкам 2020 года, а сегодня уже сам себя разоблачает новым слайдом – на нём эти процессоры уступили место экономичным Jasper Lake, которые дадут жизнь новому семейству Atom.

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Источник изображения: Weibo, MebiuW

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Автор публикации утверждает, что такая рокировка была осуществлена силами представителей Intel, а он лишь транслировал изменения в слайдах на открытую аудиторию. Финансовый директор Intel в начале марта заявил, что в текущем году компания представит девять новых 10-нм продуктов, пять из них упоминаются на слайде. Это экономичные процессоры Jasper Lake, мобильные Tiger Lake, дискретная графика DG1, серверные процессоры Ice Lake и система с высокой степенью интеграции Snow Ridge для базовых станций сетей 5G.