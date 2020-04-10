Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Одной из 10-нм новинок Intel окажутся процессоры Jasper Lake

+
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Предложение дня - Ryzen 3990X за 340 тысяч рублей
Скидки до 50% в Ситилинке

Охватывающая общество безысходность толкает некоторых информационных авантюристов на откровенные провокации. Например, участник Weibo с псевдонимом MebiuW вчера опубликовал слайд из презентации Intel, на котором процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 относились к 10-нм новинкам 2020 года, а сегодня уже сам себя разоблачает новым слайдом – на нём эти процессоры уступили место экономичным Jasper Lake, которые дадут жизнь новому семейству Atom.

реклама

Источник изображения: Weibo, MebiuW

реклама

Автор публикации утверждает, что такая рокировка была осуществлена силами представителей Intel, а он лишь транслировал изменения в слайдах на открытую аудиторию. Финансовый директор Intel в начале марта заявил, что в текущем году компания представит девять новых 10-нм продуктов, пять из них упоминаются на слайде. Это экономичные процессоры Jasper Lake, мобильные Tiger Lake, дискретная графика DG1, серверные процессоры Ice Lake и система с высокой степенью интеграции Snow Ridge для базовых станций сетей 5G.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel роадмап jasper lake lga 1700 alder lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Одной из 10-нм новинок Intel окажутся процессоры Jasper Lake
+
В борьбе с AMD в сегменте ноутбуков Intel верит в силу денег
5
Шансы задержки анонса 5G-версий iPhone до декабря достигают 10-15%
2
KFA2 предлагает GeForce GTX 1650 с GDDR6 в низкопрофильном исполнении
10
Глава Apple готовится ответить на вопросы сотрудников о коронавирусе
+
Поставки ноутбуков во втором квартале вырастут на двузначное количество процентов
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
328
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
89
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
41
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
43
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
5
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
9
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
12
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
10
Компания TalentTech запустила сервис для поиска работы в условиях самоизоляции
47

Сейчас обсуждают

Богдан Когут
06:39
для 1080 эр 8гб не были нужны ни тогда, ни сейчас
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Елисей Карачев
06:26
Остались Когуары
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
x.7
06:24
Все хорошо в к30 про, кроме экрана. Надо было хотя бы 90 герц завезти и можно было брать и бежать
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
Alexandr Shefer
06:16
Прогнал бы память на ой7, скорее всего ФПС был бы ещё больше
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Виктор Семёнов
06:03
Мда, доступные телефоны около 40 и более т.р. ...
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
Eisbrecher
06:00
У тебя 4,3ггц на 1,34в, у меня 4,2ггц на 1,26в. Какие я выводы должен сделать? Что я могу докинуть 100мгц, докинув еще 0,08в? Я это знаю, мне это не нужно.
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
Eisbrecher
05:59
Он самый :D b450aorus
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
wwr222
05:57
Прежде чем фигню нести,зайди в ветку по Хасвеллам.Там эти франкенштейны часто встречаются.И в ноуты,кстати,идут более качественные камни. Главный вопрос к таким процам:долго ли они проживут,все-таки л...
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Profit
05:45
HIGHLY LIKELY 2.0
К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
Profit
05:43
вангую 2х месячную инерционную панику: как раз до лета
Большинство стран ОПЕК+ согласилось сократить нефтедобычу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем