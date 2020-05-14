О быте основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) известно не так много. Недавно он продемонстрировал общественности часть интерьера своей кухни, вытащив из духовки фрагмент вычислительной системы на основе восьми графических процессоров следующего поколения. Ранее он был замечен на фоне гаражных боксов с личным автопарком из нескольких электромобилей Tesla. Теперь эстафету принимает снимок со страниц Reddit, сделанный около десяти лет назад на фоне бассейна во дворе дома.

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Источник изображения: Reddit, xnfd

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Как поясняет автор фотографии, несколько лет назад проходящие летнюю практику в NVIDIA студенты предложили главе компании устроить прощальную вечеринку у него дома, и тот не только согласился, но и сделал это своеобразной традицией. По всей видимости, такой неформальный способ привлечения молодых кадров основатель NVIDIA счёл эффективным. На фото он позирует на подкидной доске у бассейна с одним из стажёров.