Приближается 14 мая, когда глава NVIDIA поведает о неких новинках в сфере графики, поэтому альтернативные каналы информации тоже начинают наполняться слухами. Не отстаёт от соперников и канал Moore’s Law Is Dead, который не без гордости сообщает о получении доступа к информации о планах NVIDIA в отношении семейства графических решений Ampere.

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Источник изображения: YouTube, Moore’s Law Is Dead

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Во-первых, он заявляет об эволюционном развитии архитектуры Ampere по сравнению с Turing. Это не будет простым переносом Turing на новый техпроцесс с пропорциональным увеличением количества функциональных блоков. Архитектурные изменения тоже будут достаточными для обеспечения прироста производительности. Во-вторых, семейство Ampere будет представлено как в серверном, так и в потребительском сегментах. Оно будет многоцелевым по своему применению.

Как и предсказывали некоторые источники, массовые графические процессоры Ampere будут выпускаться компанией Samsung по 8-нм технологии, и только флагманским решениям суждено будет потеснить 7-нм продукты AMD на конвейере TSMC. Причина такого разделения имеет инфраструктурное происхождение – AMD просто занимает основную часть квот TSMC на выпуск 7-нм продукции.

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Архитектура Ampere принесёт поддержку DLSS 3.0, которая будет гораздо лучше своей предшественницы, и сможет эффективно работать с любой игрой, использующей TAA. Технология NVCache обеспечит ускорения обмена данными с оперативной памятью и твердотельным накопителем. Будет усовершенствована технология шумоподавления RTX Voice, появится новый декодер видео, а также поддержка CUDA 11.

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Источник изображения: YouTube, Moore’s Law Is Dead

Удельное быстродействие Ampere по сравнению с Turing возрастёт на 10-20%, удвоится объём кеш-памяти второго уровня. Переход на более прогрессивные техпроцессы позволит поднять рабочие частоты графических процессоров за пределы 1900 МГц, но покорить рубеж в 2 ГГц можно будет преимущественно в разгоне. Количество тензорных ядер на один SM будет увеличено вдвое.

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Значительно увеличится быстродействие видеокарт в режиме трассировки лучей. Условное графическое решение среднего уровня (GeForce RTX 3060) сможет превзойти нынешнюю GeForce RTX 2080 Ti, либо поравняться с ней. Флагманский TITAN поколения Ampere сможет справиться и с разрешением 8K. Включение RTX перестанет драматическим образом снижать быстродействие в играх, но есть и неприятная новость – семейство Turing в этой ситуации очень быстро утратит свою актуальность.

Внедряемые в архитектуре Ampere технологии сжатия данных при передаче их из памяти и обратно позволят умеренно увеличить объём бортовой памяти типа GDDR6. Скажем, 10 или 12 Гбайт памяти останутся нормой для графических решений, близких к верхнему ценовому диапазону. Уровень энергопотребления по всем ценовым сегментам будет снижен по сравнению с Turing.

Источник изображения: YouTube, Moore’s Law Is Dead

Ampere полностью изживёт обозначение «GeForce GTX», все видеокарты линейки будут использовать суффикс «RTX» в названии, включая и мобильные. Анонс вычислительного продукта семейства Ampere состоится в текущем месяце, игровые продукты будут представлены не ранее сентября. В программной экосистеме ожидается унификация панелей управления GeForce Experience и GeForce NOW. По словам источника, NVIDIA очень серьёзно оценивает конкурентную угрозу архитектуры AMD RDNA 2, а потому пытается дать достойный ответ в лице своей архитектуры Ampere, хотя и не факт, что преимущество будет проявлено именно с точки зрения быстродействия.