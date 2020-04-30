Присутствие документации по дискретной графике DG2 в каталоге на сайте Intel для нас не является секретом. Как отмечает известный японский блогер, теперь соответствующая документация перекочевала в раздел клиентских платформ. Предполагается, что DG2 станет первым 7-нм дискретным графическим решением для применения в потребительском сегменте, оно выйдет уже в 2022 году.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Попутно отмечено присутствие на сайте Intel документации для разработчикам по настольным процессорам Rocket Lake и Alder Lake. Первые начнут выпускаться в следующем полугодии, они сохранят конструктивное исполнение LGA 1200 и унаследуют архитектуру вычислительных ядер от Ice Lake, но в 14-нм изложении. Вторые появятся не ранее следующего года, они предложат сочетание 10-нм технологии и нового конструктивного исполнения LGA 1700. Вся упоминаемая японским источником документация доступна только зарегистрированным на сайте Intel разработчикам, она не предназначена для свободного распространения.