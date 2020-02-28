По прежним публикациям мы знаем, что DG2 будет дискретным графическим решением Intel, которое выйдет уже после Arctic Sound и Ponte Vecchio, в 2022 году, и будет выпускаться по 7-нм технологии. Со страниц Twitter японские блогеры сообщают, что документация для разработчиков по DG2 уже доступна в закрытом разделе сайта Intel.

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Источник изображения: Intel, Komachi Ensaka

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Сам по себе снимок экрана не очень информативен. Можно лишь отметить, что рубрикатор Intel относит этот продукт к процессорам и чипсетам. По-видимому, компания сама ещё не свыклась со статусом разработчика дискретной графики, поэтому выделенного раздела для неё в архиве документации пока не нашлось. С другой стороны, DG2 можно смело считать процессором, хоть и графическим.