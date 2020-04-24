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TSMC начинает подготовку к освоению 2-нм технологии

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На прошедшей квартальной конференции руководство TSMC вынуждено было заявить, что компания не задерживается со сроками освоения 3-нм технологии, и массовое производство изделий с её использованием будет начато во второй половине 2022 года.

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Источник изображения: TSMC

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Ресурс DigiTimes со ссылкой на годовой отчёт TSMC теперь сообщает, что TSMC начала исследовательские работы, связанные с предстоящим освоением 2-нм техпроцесса. Более того, компания уже готовится заглянуть за пределы 2 нм. Ранее представители TSMC сообщали, что считают возможным выпуск полупроводниковых изделий с использованием 1,4-нм техпроцесса.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
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