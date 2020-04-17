Как это обычно бывает, накануне публикации квартальной отчётности TSMC «злые языки» сообщили, что из-за влияния коронавируса на поставки литографического оборудования компания может задержать график освоения 3-нм технологии.

реклама

Источник изображения: TSMC

реклама

Руководству компании пришлось на квартальной отчётной конференции категорично заявить, что подготовка к освоению 3-нм технологии идёт по графику, опытное производство будет запущено в 2021 году, серийное – во второй половине 2022 года. TSMC уже ведёт консультации с первыми клиентами, которые будут получать от неё 3-нм продукты. Сообщается, что эти клиенты выпускают компоненты для смартфонов и высокопроизводительные процессоры.

На технологическом уровне принято решение продолжить использование традиционных FinFET-структур в рамках 3-нм техпроцесса. По сравнению с 5-нм технологией, следующая ступень литографической эволюции обеспечит прирост плотности размещения транзисторов на 70%, быстродействие транзисторов будет повышено на 10-15%, а энергопотребление улучшится на 25-30%. Руководство TSMC не сомневается, что компания сохранит лидирующие позиции при освоении 3-нм технологии.