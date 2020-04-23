Сейчас активно обсуждаются свойства материнских плат на базе флагманского чипсета Intel Z490, но семейство наборов логики для процессоров в исполнении LGA 1200 гораздо шире. На портале ЕЭК недавно отметились не материнские платы на базе новых наборов логики, а сами чипсеты Intel H470, B460, H410 и W480.

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Источник изображения: ЕЭК

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Последний, как мы знаем, ориентирован на сегмент рабочих станций, а потому наверняка в реальности будет сочетаться с процессорами Xeon, обладающими исполнением LGA 1200. Intel H470 расположится на ступень ниже Intel Z490, а набор логики Intel B460 будет ориентирован на использование в сегменте готовых компьютеров. Наконец, Intel H410 наверняка станет самым доступным чипсетом нового семейства.