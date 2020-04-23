Наборы логики Intel H470, B460 и H410 засветились в базе данных ЕЭК
Сейчас активно обсуждаются свойства материнских плат на базе флагманского чипсета Intel Z490, но семейство наборов логики для процессоров в исполнении LGA 1200 гораздо шире. На портале ЕЭК недавно отметились не материнские платы на базе новых наборов логики, а сами чипсеты Intel H470, B460, H410 и W480.
реклама
рекламаПоследний, как мы знаем, ориентирован на сегмент рабочих станций, а потому наверняка в реальности будет сочетаться с процессорами Xeon, обладающими исполнением LGA 1200. Intel H470 расположится на ступень ниже Intel Z490, а набор логики Intel B460 будет ориентирован на использование в сегменте готовых компьютеров. Наконец, Intel H410 наверняка станет самым доступным чипсетом нового семейства.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила