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Наборы логики Intel H470, B460 и H410 засветились в базе данных ЕЭК

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Сейчас активно обсуждаются свойства материнских плат на базе флагманского чипсета Intel Z490, но семейство наборов логики для процессоров в исполнении LGA 1200 гораздо шире. На портале ЕЭК недавно отметились не материнские платы на базе новых наборов логики, а сами чипсеты Intel H470, B460, H410 и W480.

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Источник изображения: ЕЭК

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Последний, как мы знаем, ориентирован на сегмент рабочих станций, а потому наверняка в реальности будет сочетаться с процессорами Xeon, обладающими исполнением LGA 1200. Intel H470 расположится на ступень ниже Intel Z490, а набор логики Intel B460 будет ориентирован на использование в сегменте готовых компьютеров. Наконец, Intel H410 наверняка станет самым доступным чипсетом нового семейства.

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Теги

intel lga 1200 чипсеты
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Eisbrecher
14:34
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Ahmed Ragutyan
14:32
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