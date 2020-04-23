Цены на память на рынке моментальных сделок начали снижаться
В традиционном дневном дайджесте сайт DigiTimes сообщил, что поднимающий прибыль производителей памяти спрос на серверном рынке не дублируется в потребительском секторе. Напротив, цены на рынке моментальных сделок начали снижаться, поскольку потребительским устройствам память в условиях пандемии требуется в меньших количествах, чем её предлагают производители и поставщики.
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рекламаПокупатели памяти не торопятся тратить деньги, пытаясь присмотреться к дальнейшему развитию ситуации с распространением коронавируса. Производители памяти, с другой стороны, не намерены сокращать долгосрочные инвестиции, поскольку они помогут им лучше пережить подъём рынка, когда опасность пандемии отойдёт на второй план.
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