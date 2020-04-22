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Huawei готова закупать процессоры у Samsung, MediaTek и Spreadtrum

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Представители TSMC после публикации квартальной отчётности были вынуждены признаться, что не забросили идею расширить производство полупроводниковой продукции на территории США, а представители Huawei Technologies в комментариях ресурсу Nikkei Asian Review в очередной раз поведали о планах снизить зависимость от услуг TSMC по контрактному производству процессоров HiSilicon.

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Источник изображения: Reuters

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Ситуация может обернуться так, что власти США окажут давление на TSMC с целью исключения Huawei из числа её клиентов. Представители китайской компании считают, что в этом случае смогут покупать процессоры Samsung, выпущенные в Южной Корее, процессоры MediaTek, выпущенные на Тайване, а также процессоры Spreadtrum из Китая. Вообще, в Huawei очень рассчитывают на зрелость китайской полупроводниковой промышленности в контексте снижения зависимости от импорта процессоров. Сторонние источники также сообщают, что для выпуска процессоров начального и среднего уровней Huawei с недавних пор использует технологические возможности китайской компании SMIC – последняя уже освоила 14-нм техпроцесс.

Заявления Huawei не учитывают одного важного обстоятельства – если американские власти запретят партнёрам компании продавать ей процессоры, использующие имеющие американское происхождение технологии, то на Samsung и MediaTek ей уже рассчитывать не придётся. В любом случае, Huawei не собирается «класть все яйца в одну корзину», когда дело касается выбора поставщиков и партнёров.

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