Что бы там ни демонстрировали неофициальные утечки, но если фото новой материнской платы появляется на официальной странице MSI в Twitter, это уже однозначно указывает на близость официального анонса всей долгожданной платформы Intel Z490.

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Источник изображения: Twitter, MSI Gaming USA

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Сам производитель лишь пояснил, что на фото изображён чипсет новой материнской платы серии Carbon, но на заднем плане в размытых очертаниях процессорного разъёма угадывается LGA 1200, да и о намерениях компании выпустить плату MPG Z490 Gaming Carbon WiFi мы уже слышали на днях от японских блогеров, а также представителей ресурса VideoCardz. Раз уж об этом завуалированно говорит и сам производитель материнской платы, то дебют действительно состоится очень скоро.