Ещё одним рекордом украсил статистику HWBot наш соотечественник Nazar за прошедшие сутки. Видеокарту GeForce GTX 690 в исполнении EVGA он разогнал до 1188/7408 МГц при помощи водоблока, системы жидкостного охлаждения и так называемого «чиллера», который опустил температуру охлаждающей жидкости гораздо ниже комнатного уровня.

реклама

Источник изображения: HWBot, Nazar

реклама

Центральный процессор Intel Core i9-7980XE в материнской плате Asus ROG Rampage VI Encore (Intel X299) охлаждался аналогичным способом, он сохранил активность 18 ядер на частоте 5.2 ГГц, но без Hyper-Threading. Этого хватило, что набрать 80 961 балл в 3DMark Vantage Performance, что соответствует новому модельному рекорду для GeForce GTX 690.