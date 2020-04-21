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GeForce GTX 690 под чиллером обновила модельный рекорд 3DMark Vantage Performance

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Ещё одним рекордом украсил статистику HWBot наш соотечественник Nazar за прошедшие сутки. Видеокарту GeForce GTX 690 в исполнении EVGA он разогнал до 1188/7408 МГц при помощи водоблока, системы жидкостного охлаждения и так называемого «чиллера», который опустил температуру охлаждающей жидкости гораздо ниже комнатного уровня.

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Источник изображения: HWBot, Nazar

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Центральный процессор Intel Core i9-7980XE в материнской плате Asus ROG Rampage VI Encore (Intel X299) охлаждался аналогичным способом, он сохранил активность 18 ядер на частоте 5.2 ГГц, но без Hyper-Threading. Этого хватило, что набрать 80 961 балл в 3DMark Vantage Performance, что соответствует новому модельному рекорду для GeForce GTX 690.

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Теги

nvidia экстремальный разгон kepler gk104 3dmark vantage geforce gtx 690
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