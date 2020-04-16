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Строительство предприятия TSMC в США по-прежнему нецелесообразно

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Более трёх лет назад, после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump), представителей TSMC начали регулярно спрашивать о наличии у них планов по строительству предприятия в США. Дочернее предприятие WaferTech функционирует на территории страны с 1996 года, оно обеспечивает работой 1500 американцев, но про него в этом контексте регулярно забывают.

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Источник изображения: TSMC

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Вот и на сегодняшней квартальной конференции руководству TSMC не удалось избежать вопросов о целесообразности строительства нового предприятия на территории США, на этот раз уже в контексте «бегства от пандемии». Представители TSMC спокойно объяснили аудитории, что предприятие по выпуску полупроводниковой продукции не существует само по себе, ему нужны поставщики материалов и компонентов, которые хорошо представлены на Тайване, но гораздо хуже – в США. Транспортные и командировочные расходы поднимут себестоимость продукции американского предприятия до высот, которые сделают её неконкурентоспособной. С другой стороны, TSMC не ставит крест на этой идее, постоянно оценивая обстановку.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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