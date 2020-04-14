Изменения в судьбе серверной платформы Intel Whitley назревали поэтапно, и самым важным из них стало решение компании отказаться от выпуска 14-нм процессоров Cooper Lake-SP. Получается, что теперь материнские платы с одним или двумя разъёмами LGA 4189 потребуются только 10-нм процессорам Ice Lake-SP, анонс которых тоже постепенно сдвигался к концу текущего года.

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Теперь сайт DigiTimes сообщает, что производители печатных плат начнут поставлять профильную продукцию не в середине или конце второго квартала, как ожидалось ранее, а только во втором полугодии.

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Источник изображения: Intel

Скорее всего, на сроках доступности серверных систем на базе 10-нм процессоров Ice Lake-SP это скажется негативно. О судьбе самих центральных процессоров первоисточник ничего не сообщает.