Публикация на страницах ресурса Serve The Home - это тот редкий случай, когда усилия основателя сайта SemiAccurate по привлечению платных подписчиков оказались напрасными. Первый из источников не только распространил важную информацию безвозмездно, но и получил от представителей Intel её подтверждение.

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Источник изображения: Serve The Home

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До недавних пор считалось, что платформа Intel Whitley позволит материнским платам с разъёмом LGA 4189 последовательно использовать два семейства процессоров Xeon: выпущенные по 14-нм технологии Cooper Lake-SP и 10-нм процессоры Ice Lake-SP. Предполагалось, что 14-нм процессоры Cooper Lake позволят компенсировать малое количество ядер и ограниченные частоты 10-нм процессоров Ice Lake-SP.

Теперь ситуация изменилась. Во-первых, компания Intel выпустила 14-нм процессоры Cascade Lake-SP Refresh для прежней платформы. Во-вторых, как можно догадываться, характеристики 10-нм процессоров Ice Lake-SP удалось улучшить за счёт смещения анонса ближе к концу 2020 года. В этих условиях уже нет необходимости представлять 14-нм процессоры Cooper Lake-SP для платформы Whitley.

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Процессоры Cooper Lake-AP по-прежнему значатся в планах Intel, они выйдут до конца следующего квартала, но будут применяться в составе платформы Cedar Island, которая насчитывает от 4 до 8 процессорных разъёмов. По сути, дебют Cooper Lake отменён только в рамках платформы Whitley, и теперь ей необходимо рассчитывать только на 10-нм процессоры Ice Lake-SP.