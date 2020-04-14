Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить

2
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Американский энтузиаст Splave подал признаки жизни и наличия воли к обновлению рекордов в сфере экстремального разгона. Он собрал конфигурацию с четырьмя видеокартами GeForce GTX 1080 Ti серии Asus ROG Strix, которые охлаждались водоблоками, в тесте 3DMark Vantage Performance их частоты удалось поднять до 2088/12528 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Центральный процессор Intel Core i9-10980XE охлаждался жидким азотом, он сохранил активность 18 ядер на частоте 6.0 ГГц, но Hyper-Threading пришлось отключить. В указанном тесте система набрала 138 393 балла, что стало новым рекордом среди квартетов видеокарт. Тройка таких видеокарт тоже показала лучший результат в количестве 139 603 баллов, фактически даже обойдя квартет. В тесте 3DMark11 Performance трио видеокарт поднялось только до второго места с результатом 54 482 балла.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон geforce gtx 1080 ti 3dmark11 3dmark vantage
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

IDC: рынок ПК завершил первый квартал снижением объёмов на 9,8%
+
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
2
Документация для разработки микрокода под Intel Rocket Lake уже доступна
+
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
11
Падению рынка полупроводников в этом году будет противодействовать рынок памяти
+
Foxconn не валялся: компания не торопится обживать американские здания
2
Смартфоны Samsung и Huawei с поддержкой 5G не пользуются достаточным спросом
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 86
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 113
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
69
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
113
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
19
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
16
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
1

Сейчас обсуждают

Phobos
09:30
Вот ведьмак с 50 модами
Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
Максим Грув
09:29
Самое главное подружить игру с много ядерными процессорами. Ибо она юзает только одно ядро
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни
E1nher1
09:28
Так игра ведь неплохая! Лучше поиграть во что-то подобное, чем в ааа типа ассасинов новых.
Праздник во время самоизоляции - в Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
Dzhereli
09:25
Есть Hundred Mods Pack от нашего мододела, который адаптировал с переделкой сотню модов.
Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
Станислав Фамильцев
09:25
Ребята только прокачали скилы, и не более того. У проекта нет будущего, от слова совсем.
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
ProActive
09:24
Тем не менее Tomb Raider 2013 года прекрасно работал на GTX 580 с 1,5 Гб видеопамяти. А вот ROTTR нужно уже 6 Гб. Что, в 4 раза улучшились текстурки?
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
Заглот
09:23
бесплатное убожество для тебя праздник ? мда..
Праздник во время самоизоляции - в Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
mazahakaruss
09:21
Гонишь?)
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
Inttz
09:21
Сидим на мобильной "Семерке" дальше,10-ка ацтой,плитки ацтой,DX12 нинужен)
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
skydan
09:20
Челы, я вас умоляю провертье как выглядят ваши скриншоты в браузере хром на 10м андроиде и прпробуйте их открыть и растянуть. Это писец просто.
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем