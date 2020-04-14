Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
Американский энтузиаст Splave подал признаки жизни и наличия воли к обновлению рекордов в сфере экстремального разгона. Он собрал конфигурацию с четырьмя видеокартами GeForce GTX 1080 Ti серии Asus ROG Strix, которые охлаждались водоблоками, в тесте 3DMark Vantage Performance их частоты удалось поднять до 2088/12528 МГц.
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рекламаЦентральный процессор Intel Core i9-10980XE охлаждался жидким азотом, он сохранил активность 18 ядер на частоте 6.0 ГГц, но Hyper-Threading пришлось отключить. В указанном тесте система набрала 138 393 балла, что стало новым рекордом среди квартетов видеокарт. Тройка таких видеокарт тоже показала лучший результат в количестве 139 603 баллов, фактически даже обойдя квартет. В тесте 3DMark11 Performance трио видеокарт поднялось только до второго места с результатом 54 482 балла.
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