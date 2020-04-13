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Quanta Computer в марте увеличила поставки ноутбуков почти в четыре раза

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На статистике компаний, которые выпускают продукцию на территории КНР, начал сказываться «эффект низкой базы». В феврале многие производства либо были закрыты, либо не могли функционировать в нормальном режиме. В случае с производством ноутбуков всё усугубляется резким ростом спроса из-за перевода людей на дистанционную работу и образование по всему миру. Сайт DigiTimes комбинирует данные об отчётности Quanta Computer и американского представительства Acer в одной заметке.

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Источник изображения: Quanta Computer

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Quanta Computer является одним из крупнейших контрактных производителей ноутбуков. В марте компания увеличила поставки этих изделий почти в четыре раза, до 4,2 млн штук. Она получает примерно половину выручку от реализации ноутбуков клиентам, а мартовская партия состояла преимущественно из низкодоходных моделей, поэтому выручка в марте выросла менее чем на 60%. Во втором квартале Quanta тоже ожидает выраженной положительной динамики показателей, а вот по поводу второго полугодия прогнозы строить не берётся.

Североамериканское представительство Acer сообщает о росте спроса на ноутбуке в марте в два раза по сравнению с февралём. В конце прошлого года региональные склады были пополнены ноутбуками, чтобы пережить перебои с поставками, традиционные для китайских новогодних праздников. Эти запасы оказались истощены в марте. За один месяц было продано несколько сотен тысяч ноутбуков под управлением Google Chrome OS – в США их любят приобретать школы для своих учеников. В Acer считают, что при сохранении спроса на инфраструктуру для дистанционного обучения высокая потребность в ноутбуках будет наблюдаться до конца осени.

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