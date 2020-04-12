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Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года

7
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Провокация с упоминанием процессоров Alder Lake-S в числе 10-нм новинок Intel текущего года, безусловно, оживила самоизоляцию, но позже выяснилось, что в этом году выйдут только 10-нм процессоры Jasper Lake, являющиеся идеологическими преемниками семейства Atom. Когда выйдут 10-нм процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1200 с необычной компоновкой ядер, оставалось только догадываться.

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Источник изображения: 3DCenter

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Представители немецкого сайта 3DCenter со свойственной им рассудительностью обновили график выхода процессоров Intel для настольного сегмента, и выяснили, что у процессоров Alder Lake-S не так много шансов появиться ранее 2022 года. В мае этого года в продажу поступят 14-нм процессоры Comet Lake-S, одновременно дебютирует платформа LGA 1200. В следующем году она приютит процессоры Rocket Lake-S, которые порадуют прогрессивной графикой Gen 12 (Intel Xe) и поддержкой PCI Express 4.0.

Процессоры Alder Lake будут использовать более прогрессивную архитектуру Golden Cove. Если верить слухам, они будут сочетать восемь «больших» и восемь «маленьких» вычислительных ядер. Для работы с ними потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1700. Они же позднее приютят процессоры семейства Meteor Lake, которые наверняка будут выпускаться по 7-нм технологии.

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Теги

intel lga 1200 alder lake lga 1700 meteor lake
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Сейчас обсуждают

il cattivo
10:09
можно подумать, у них сейчас есть какой-то выбор, хотя, они выкручиваются как могут. ну, а покупать я это не собираюсь.
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Zmey1945
10:09
i7 8700к / i9 7980xe уже 3 года не теряют своей актуальности.
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Alex Gutsul
10:09
Может быть, получается весь мир тупой? Как объяснить что Хуавей стали прямо таки лидером и монополистом поневоле, дядя Трамп так и сказал Хуавей разменная монета, нихера против них нет
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Agiliter
10:06
Без разницы сколько нанометров. Проблема в вечном SkyLake. Никто им не мешает на 14нм делать "другие" архитектуры, RocketLake же не помешало создать, если бы они его выпустили после Kaby, было бы совс...
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
gyn75
10:05
на али полно таких, 1000-1500 р.
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enot52rus
10:04
тоесть тебя не смущает что они 5 лет продают одно и тоже, просто разгоняя его в такой хлам что оно скоро сокеты плавить начнёт? (до кучи ещё и сокеты меняя) тебя вся устраивает, ну удачи, приятной пок...
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Zmey1945
10:02
"AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII" мало на что способны. но определённо, помайнить на них можно.
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
Inqizitor
10:01
На людей с расслоением мозжечка только. И так хлам от Интела даже сейчас брать зашквар, а в 2021 будет только полный неадекват.
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
il cattivo
10:01
какую часть жизненного цикла они будут работать в 100% загрузке, чтобы это имело серьёзное значение?
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