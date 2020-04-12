Провокация с упоминанием процессоров Alder Lake-S в числе 10-нм новинок Intel текущего года, безусловно, оживила самоизоляцию, но позже выяснилось, что в этом году выйдут только 10-нм процессоры Jasper Lake, являющиеся идеологическими преемниками семейства Atom. Когда выйдут 10-нм процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1200 с необычной компоновкой ядер, оставалось только догадываться.

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Источник изображения: 3DCenter

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Представители немецкого сайта 3DCenter со свойственной им рассудительностью обновили график выхода процессоров Intel для настольного сегмента, и выяснили, что у процессоров Alder Lake-S не так много шансов появиться ранее 2022 года. В мае этого года в продажу поступят 14-нм процессоры Comet Lake-S, одновременно дебютирует платформа LGA 1200. В следующем году она приютит процессоры Rocket Lake-S, которые порадуют прогрессивной графикой Gen 12 (Intel Xe) и поддержкой PCI Express 4.0.

Процессоры Alder Lake будут использовать более прогрессивную архитектуру Golden Cove. Если верить слухам, они будут сочетать восемь «больших» и восемь «маленьких» вычислительных ядер. Для работы с ними потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1700. Они же позднее приютят процессоры семейства Meteor Lake, которые наверняка будут выпускаться по 7-нм технологии.