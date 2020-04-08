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AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше

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Как уже отмечалось сегодня, AMD обновила презентацию для инвесторов на своём сайте, хотя сроки проведения квартальной отчётной конференции ещё не определила. В новой версии документа компания подняла планку по некоторым прогнозируемым значениям по сравнению с февралём текущего года, что говорит о несгибаемом оптимизме руководства даже в условиях кризиса, порождённого вспышкой коронавируса.

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Источник изображения: AMD

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Ещё в марте на мероприятии для аналитиков отвечающий за серверное направление Форрест Норрод (Forrest Norrod) пояснил, что с выходом в сегмент телекоммуникационных решений AMD увеличивает целевой оборот серверного рынка с $30 млрд до $35 млрд. Эта сумма как раз нашла отражение в апрельской презентации для инвесторов.

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Источник изображения: AMD

С ёмкостью рынка ПК получилась более интересная трансформация. Ещё пару месяцев назад AMD рассчитывала, что этот показатель достигнет $30 млрд. Теперь он увеличен до $32 млрд. Поскольку очевидно, что абсолютные обороты на рынке ПК могут расти только за счёт увеличения цен, а количество продаваемых компонентов уже не первый год неуклонно снижается, можно прийти к выводу, что AMD претендует не только на дальнейшее перераспределение рынка в свою пользу, но и на некоторый рост цен.

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enzolas
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А может не терять :) и в теме по Zen2 тонна скринов где 90+ градусов и все нормально. Но может терять, все верно.
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Strain
13:27
наш ВВП тоже любит оперировать процентами,а не реальными цифрами.имеем 30\70%.в мае всё пойдёт на спад у амд(как и цены на 1,2,3 рузены и это гуд) и 4000 рузен не поможет,ибо Skylake(2015г) для амд по...
AMD за пару лет отвоевала у Intel восемь процентов клиентского рынка
Romario Fam
13:26
Сборка 3600X + 5700XT будет идеальной в соотношении цена/производительность нежели рассмотреные сборки в статье. Это сборка напрашивается в статью сама собой)
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Hyper666
13:24
а АМДэшники про какие-то 40% заявляют....
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hihimik
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Собака на Zene
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AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
Sh1rk0
13:17
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