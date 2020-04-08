Как уже отмечалось сегодня, AMD обновила презентацию для инвесторов на своём сайте, хотя сроки проведения квартальной отчётной конференции ещё не определила. В новой версии документа компания подняла планку по некоторым прогнозируемым значениям по сравнению с февралём текущего года, что говорит о несгибаемом оптимизме руководства даже в условиях кризиса, порождённого вспышкой коронавируса.

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Источник изображения: AMD

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Ещё в марте на мероприятии для аналитиков отвечающий за серверное направление Форрест Норрод (Forrest Norrod) пояснил, что с выходом в сегмент телекоммуникационных решений AMD увеличивает целевой оборот серверного рынка с $30 млрд до $35 млрд. Эта сумма как раз нашла отражение в апрельской презентации для инвесторов.

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Источник изображения: AMD

С ёмкостью рынка ПК получилась более интересная трансформация. Ещё пару месяцев назад AMD рассчитывала, что этот показатель достигнет $30 млрд. Теперь он увеличен до $32 млрд. Поскольку очевидно, что абсолютные обороты на рынке ПК могут расти только за счёт увеличения цен, а количество продаваемых компонентов уже не первый год неуклонно снижается, можно прийти к выводу, что AMD претендует не только на дальнейшее перераспределение рынка в свою пользу, но и на некоторый рост цен.